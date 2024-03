Insider packt aus, dass der Sänger gerne zockt.

Ob das so eine schlaue Idee war? Sänger Bruno Mars (38) ist seit 2016 in Dauerschleife in Las Vegas zu sehen. Er tritt mit seiner Show im Park MGM Hotel auf.

Schuldenberg

Zur Zerstreuung dürfte er das dazugehörige Casino des Hotels gerne frequentieren. Blöd nur, dass er nicht so gut spielt, wie er singt. Mars soll nämlich in der letzten Zeit einen unfassbaren Schuldenberg angehäuft haben. Laut Insider rund 50 Millionen Dollar (45,7 Millionen Euro), wie dieser der Homepage "News Nation" verriet.

Gefangen?

Mars verdient zwar um die 90 Mille im Jahr für seine Shows, doch 50 Mille muss man trotzdem erst mal blechen. Denn die Steuern sind nicht zu unterschätzen, Mars soll laut dem Insider nur 60 Millionen bleiben. Der Insider weiter: "Im Grunde hat MGM ihn in der Hand"

Lange spielsüchtig

Spielsucht ist schon ein langer Begleiter für Mars, bereits mit 19 spielte er zum ersten Mal Poker. Zeitweilen so gut, dass er damit seine Miete zahlen konnte. Derzeit schaut es nicht danach aus, dass er noch viel mit seiner Gage außer den Spielschulden bezahlen kann.