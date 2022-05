ÖSTERREICH bringt Sie zu ABBA nach London

Im Vorjahr feierten sie das größte Comeback des Pop. Nach fast 40 Jahre Pause meldeten sich ABBA mit der CD "Voyage" und dem Welt-Hit "I Still Have Faith In You" zurück. Jetzt liefern Agnetha Fältskog (72), Björn Ulvaeus (77), Benny Andersson (75) und Anni-Frid Lyngstad (76) eine sogar noch viel größer Sensation, denn ab 27 Mai kehren sie wieder auf die Bühne zurück. Exakt 15.401 Tage nach dem allerletzten Konzert in Tokio (27. März 1980). Jedoch nicht livehaftig, sondern als Avatare. In London startet die Multimedia-Show "Voyage".

Zukunfsweisend. „Echte Band, Tänzer, große Licht-Show, Choreografien. So, als wären wir wirklich live auf der Bühne, obwohl wir das nicht sind. Nur unsere Avatare“, erklärt Benny Andersson das zukunftsweisende Konzertkonzept im ÖSTERREICH-Interview. Und weiter: „Das ist keine Hologram-Show, sondern etwas ganz neues. Eine Digitale Version von uns!“

22 Hits. Viereinhalb Jahre arbeiten ABBA und über 1.000 Techniker an der neuen Show. Die 22 größten Hits – von "Waterloo" über "Dancing Queen" bis "Super Trouper" – wurden dabei auch fünf Wochen lang vor 200 VR-Kameras detailgetreu eingespielt. „Wir werden dabei auch mit jungen Body-Doubles zusammen gemorpht. Ich weiß aber auch nicht ganz genau wie das wirklich funktioniert. Aber es sieht sensationell aus!“

Gewinn. Über 600.000 Tickets sind für die Comeback-Shows bereits verkauft. Mit ÖSTERREICH sind sie bei der ABBA-Sensation als einer der Ersten live dabei. Auf oe24.at gewinnen Sie jetzt 2x2 Tickets für die "ABBAVoyage"-Show am 28. Mai in London. Gleich mitspielen!



Gewinnspiel: So kommen Sie zu ABBA nach London:

ÖSTERREICH bringt Sie am 28. Mai zu "ABBAVoyage"-Show in London – HIER mitspielen: