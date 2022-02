Oscar-Wetten: Die 1. Favoriten

Am 27. März steigen die Oscars. Laut Buchmachern gibt’s keine Überraschungen.

Hollywood. Der zwölf Mal nominierte Edel-Western The Power of the Dog als Film des Jahres. Die Schauspiel-Preise für Nicole Kidman und Will Smith. Sowie Ariana DeBose und Kodi Smit-McPhee als beste ­Nebendarsteller. Schenkt man den Buchmachern Glauben, so werden die ­Oscars am 27. März so berechenbar wie noch nie: In allen Top-Kategorien gibt es laut den Wettbüros nämlich die exakt selben Sieger wie schon im Jänner bei den Golden Globes. Auch bei Regie (Jane Campion), Song (Billie Eilish) oder Trickfilm (Encanto).

Duell. Das engste Rennen gibt es bei den Ladys: Kidman hält mit Being the ­Ricardos ihre Top-Quote von 1:1,4. Doch Kristen Stewart (Spencer) holt auf. Liegt aktuell bei 1:2,8. Sie profitiert von der größten Überraschung der Nominierungen: Lady Gaga (House of Gucci) wurde von den 9.500 Mitgliedern der Academy abgewählt. Sie nahm es aber sportlich und freute sich über die Oscar-Chance ­ihres Make-up-Teams. Auch Österreich hat keine Oscar-Chance mehr.

Oscars: Das sind die Wett-Quoten

Bester Film

The Power of the Dog: 1,16*



Belfast: 3,2



West Side Story: 9



Beste Schauspielerin

Nicole Kidman: 1,4



Kristen Stewart: 2,8



Olivia Colman: 5



Bester Schauspieler