Ozzy Osbourne wollte seine Frau Sharon töten

Doku-Film enthüllt: Der Skandal-Rocker Ozzy Osbourne versuchte seine Frau Sharon im Drogenrausch zu erwürgen.

Demnach zufolge sei der mittlerweile 67-Jährige im Jahr 1989, nach einem Drogenrausch, im Gefängnis aufgewacht. Als Ozzy einen Polizeibeamten fragte warum er eingesperrt wurde, antwortete dieser: „Versuchter Mord!“.

"Wir sind zu der Entscheidung gekommen, dass du sterben musst!"



Bevor Ozzy wegen versuchten Mords an seiner eigenen Frau kurzzeitig im Gefängnis und anschließend in Behandlung landete, ereigneten sich die folgenden Szenen:



Der von Drogen beeinflusste Schock-Rocker suchte seine Frau Sharon im Jahr 1989 in deren gemeinsamen Wohnzimmer auf.

Dann sagte Ozzy die folgenden Worte gegenüber seiner Frau: „Wir sind zu der Entscheidung gekommen, dass du sterben musst!“ Anschließend stürzte sich der heute 67-Jährige auf seine Frau und fing an sie zu würgen. „Er drückte mich auf den Boden runter. Ich griff nach Zeug auf dem Tisch“, so Sharon Osbourne.

© Getty Images



Offenbar verfügten die beiden über einen Panik-Knopf, der bei Betätigung automatisch die Polizei alarmierte. Diesen Knopf konnte die heute 67-Jährige drücken und so konnte sie noch rechtzeitig gerettet werden. Offenbar verfügten die beiden über einen Panik-Knopf, der bei Betätigung automatisch die Polizei alarmierte. Diesen Knopf konnte die heute 67-Jährige drücken und so konnte sie noch rechtzeitig gerettet werden.

„An alles, was ich denken konnte, waren die Kinder.“



Trotz Mord-Versuch keine Scheidung

„Gott sei Dank hat ihn der Richter für sechs Monate in Behandlung gesteckt. In der Zeit konnte ich darüber nachdenken, was er jetzt tun sollte. Ich habe ihm gesagt: „Ich will kein Geld, aber wenn du das jemals wieder tust, töte ich entweder dich oder du tötest mich. Und willst du das für deine Kinder?“, so Sharon laut Medienberichten.