Glanzvolle Ausstellungs-Eröffnung mit hochkarätigem Stargast

Anlässlich der Men‘s Fashion Week Eröffnungsausstellung "Masters of Light – From Vienna to Milan" von Swarovski in Mailand erscheint Gwyneth Paltrow in einem atemberaubenden Traum aus Glitzer.

Giovanna Battaglia und Gwyneth Paltrow. © Getty ×

Die Schauspielerin trägt ein silbernes Kleid, das ihr bis zu den Knöcheln reicht, gepaart mit filigranen Riemchen-Heels und einer Mega-Halskette - ebenfalls von Swarovski.