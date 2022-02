Pink: 'Ich weine oft in meinem Schrank'

Sängerin P!NK spricht ehrlich über ihre Rolle als Mutter

Dass Kleinkinder nicht immer Engel sind, weiß so ziemlich jede Mutter. Auch wenn Willow Sage (10) und Jameson Moon (5) P!NKs größte Hits sind, gesteht die Sängerin im Interview mit People, dass sie sich "ständig überfordert" fühle. Manchmal sei ihr Privatleben so stressig, dass sie keinen anderen Ausweg mehr finde, als im Schrank zu weinen. Dieser sei oft ihr einziger Rückzugsort, denn nicht einmal im Badezimmer habe sie eine Ruhe: "Ich gehe unter die Dusche und führe ein lautes Gespräch mit mir selbst, und dann drehe ich mich um und Willow steht da und starrt mich die ganze Zeit an", erklärt sie.

Grenzen sind Pink wichtig

Der Pop-Star erklärt auch, dass es wichtig sei, Grenzen zu ziehen. "Wir brauchen wirklich mehr Schlösser in diesem Haus", scherzt P!NK. Eine Problemquelle im Alltag sei vor allem die Kommunikation mit ihrer Tochter Willow. "Ich bin extrovertiert. Ich verarbeite laut und meine Tochter ist introvertiert und ich weiß die Hälfte der Zeit nicht, was sie denkt."

