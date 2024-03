Playboy-Model gibt Leo DiCaprio einen Korb

In einem Club in Los Angeles sollen sich das Model und der Hollywood-Star näher gekommen sein. Mit keinem guten Ende für Leonardo

Es passiert in einem privaten Members-Only-Club in Los Angeles, als sich Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio und das holländische Playboy-Model Hieke Konings näher kamen. "Es war in einem geheimen Club, wo man nur mit Einladung hineinkommt. Leo saß in einem schwarzen Hoodie und Baseball-Kappe an einem Tisch und unsere Blicke trafen sich", erzählt die 22-Jährige im Holländischen Playboy. DiCaprios Manager soll dann mit den Worten "Leo möchte mit Dir sprechen" zu ihr gekommen sein.

Es folgte ein Kuss, den Hieke als "durchschnittlich" empfand. "Es war okay, aber definitiv nicht der beste, den ich je bekam", plaudert das Nackt-Model aus. Die Einladung, mit Leo nach Hause zu gehen, lehnte sie aber dankend ab. "Leo reagierte schockiert. So etwas war er nicht gewohnt. Als ich ihm sagte, dass ich ihn dafür nicht gut genug kennen würde, meinte er, dass er da respektiere", schildert sie weiter.

Daraufhin wandte sich der Schauspieler ab und ging mit einem anderen Model heim.

Auch wenn Konings die Nacht nicht mit ihm verbrachte, will sie aber Freundinnen haben, die dies sehr wohl taten. Danach sollen sie von fragwürdigen Praktiken im Schlafzimmer erzählt haben. "Eine Freundin hat mit erzählt, dass Leo seine Kopfhörer beim Sex oben hatte, weil es sie nicht hören wollte. Eine andere sagte mir, dass er einen Polster auf ihren Kopf legte", erzählt sie.

"Leo ist zu sonderbar und zu alt", lautet jedenfalls das Resümee von "Bunny" Hieke Konings.