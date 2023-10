Pochers: Jetzt startet der Rosenkrieg

Amira hat genug davon, immer als böse Ex-Frau dargestellt zu werden:

Schon vor einigen Tagen ist Amira Pocher aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen und sich im Kölner Stadtteil Hahnwald – unweit von Oli – angesiedelt haben. Und während Oli vermeintlich Trübsal bläst, lässt es Amira ordentlich krachen – mit Folgen!

Ärger beim Podcast



In ihrer neuen gemeinsamen Podcast-Folge stichelt Oli, dass er gar nicht das Bedürfnis hatte, zu ihrer Party zu gehen. Amira stört dabei, dass sie bei den Fans immer als der „kalte Eiszapfen“ dargestellt wird, egal, was sie tut. Die Schuld dafür gibt sie ihrem Ex. „So hast du mich ganz schön präsentiert und lässt mich immer wieder so dastehen, deswegen war ich auch nicht in der Laune etwas nach außen preiszugeben. Alles, was ich mache, ist sowieso falsch. Wenn ich lache, dann ist es falsch. Wenn ich meinen Geburtstag feiere, dann ist es falsch“, macht Amira ihrem Ärger Luft.

Amira hat "Schnauze voll"



Die Österreicherin stellt weiters klar, dass es immer noch ihr überlassen bleibt, was sie macht und sie auch ein Leben „offline“ habe. Was sie am meisten stört ist, dass die als gefühllos dargestellt wird. Davon hat Amira „die Schnauze voll“. Und Oli? Er löschte inzwischen all ihre Fotos (bis auf eines) von seinem Instagram-Account und jettete nach Las Vegas, woe er sich ein Konzert von U2 ansah und auf „Glück im Spiel“ hoffte. Zuvor turtelte Oli beim deutschen Fernsehpreis mit Evelyn Burdecki.

Das letzte Kapitel ist bei den Pochers noch nicht gesprochen. Der Rosenkrieg kann beginnen....