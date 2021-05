Trotz des Schreckmoments setzte der Künstler seinen Auftritt bei „Saturday Night Live“ unbeirrt fort.

Rapper Lil Nas X (22, "Old Town Road") hat nach einer Kleiderpanne seinen Live-Auftritt im US-Fernsehen unbeirrt fortgesetzt. In der Nacht auf Sonntag stand der Sänger als musikalischer Gast bei der Satire-Show "Saturday Night Live" auf der Bühne. Von männlichen Tänzern in engen Outfits umgeben, legte der Künstler zu seinem neuen Hit-Song "Montero (Call Me By Your Name)" einen lasziven Auftritt hin.

Als er sich an einer Poledance-Stange mit gespreizten Beinen bewegte, passierte es plötzlich - der Hosenschritt platzte auf. Der Grammy-Preisträger reagierte sofort, griff mit einer Hand in den Schritt und sang nach einem kurzem Verlegenheitslächeln unbeirrt fort, ohne die Hand wegzunehmen. Auf Twitter witzelte der Sänger später, dass er oft absichtlich eine Menge Mist mache, "aber meine Hose Live im Fernsehen zu zerreißen, gehört nicht dazu". Das Video machte im Netz schnell die Runde. Am Sonntag dankte der Rapper dem SNL-Team in einem Tweet für die "Lieblingsnacht meiner Karriere".