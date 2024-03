Rebel Wilson outet Sacha Baron Cohen als "A*****loch"

Die Schauspielerin nimmt sich in ihrem Buch "Rebel Rising" kein Blatt vor den Mund

Die traut sich was: Hollywood-Schauspielerin Rebel Wilson (44) bezeichnet Sacha Baron Cohen (52), der sich als "Borat" und "Ali G" einen Namen gemacht hat, als "A****loch". Das gesteht sie jetzt in einer Instagram-Story. "Ich werde mich nicht von irgendwelchen teuren Anwälten oder PR-Krisenmanagern stummschalten lassen", schreibt sie in dem sozialen Netzwerk.

© Getty Images ×

Das Posting machte Rebel Wilson just zwei Tage nachdem sie bekannt gab, dass ein britischer Schauspieler ihr wegen ihres neuen Buches "Rebel Rising" drohte. "Er wollte verhindern, dass mein Buch erscheint."

Wilson dulde keine "A****löcher in ihrem Leben. Sie wolle aufstehen und aufzeigen, wer sich daneben benehme.