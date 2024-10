Red-Carpet-Streit! Nicole Kidman geht auf Salma Hayek los

Zwischen Nicole Kidman (57) und Salma Hayek (58) scheint die Stimmung gerade etwas unterkühlt zu sein. Die beiden gerieten bei der Balenciaga-Show während der Pariser Modewoche offenbar in einen Streit auf dem roten Teppich, bei dem die australische Schauspielerin einfach davonlief. Katy Perry und Salma blieben fassungslos zurück. Als Kidman und Hayek gerade vor den Fotografen standen, gerieten sie in das hitzige Wortgefecht, das auch von mehreren Umstehenden gefilmt wurde.

Als sie um ein gemeinsames Foto gebeten wurden, drückte Nicole Kidman Salma Hayek einfach weg. Jetzt tauchten die Aufnahmen des Vorfalls erstmals in den sozialen Medien auf.

Monday's state: Nicole Kidman, who was rude to Salma Hayek. The awkward situation happened at the Balenciaga show in Paris