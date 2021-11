Es sollte das Interview werden zum neuen Album von Adele, der Reporter kannte es allerdings nicht. Er war extra nach London gereist und stellte keine einzige Frage zum aktuellen Werk der Künstlerin.

Der Reporter Matt Doran von Channel 7 wurde vom Sender für zwei Wochen suspendiert, nachdem er während eines Interviews mit der Sängerin Adele zugegeben hatte, dass er sich ihr neuestes Album nicht angehört hatte. Der "Weekend Sunrise"-Moderator flog am 4. November nach London, um ein exklusives Interview mit der 33-jährigen Musikerin zu führen, aber er soll sie beleidigt haben, als er sagte, dass er ihr neuestes Album "30" nicht gehört habe. Während des langen Interviews mit dem Popstar soll Doran keine einzige Fragen zu ihrem neuen Album gestellt haben, berichtet der Daily Telegraph.

Neues Album nach 6 Jahren

Adele veröffentlichte letzte Woche ihr neuestes Werk "30", nach 6 Jahren kreativer Pause. Nach der Single-Auskopplung „Easy on Me“, war der Hype um Adele ungebrochen und Fans erwarteten sehnsüchtig das aktuelle Album.

"Was halten Sie von meinem Album?"

Als Adele Doran fragte: "Was halten Sie von meinem Album?", antwortete er: "Ich habe es mir nicht angehört." Die Musikerin hatte kurz davor ihr neuestes Album veröffentlicht. Daraufhin verließ sie den Raum und das Interview war Geschichte. Das Interview mit Adele war Teil eines Pakets, das Channel 7 Berichten zufolge ausgehandelt hatte und das auch die Übertragungsrechte für Oprah Winfreys One Night Only Interview und Konzert beinhaltete.

Es wird vermutet, dass der Sender 1 Million Dollar für den Deal ausgegeben hat. Doch obwohl das Interview aufgezeichnet wurde, hat Adeles Label Sony Berichten zufolge, Channel 7 die Rechte für die Ausstrahlung eines Teils davon verweigert.