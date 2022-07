Ricky Martin von Neffe wegen Inzest angeklagt

Ricky Martin, 50, könnte möglicherweise 50 Jahre Gefängnis drohen, wenn die Anschuldigungen wahr sind.

Ricky Martin wird von seinem Neffen Dennis Yadiel Sanchez der häuslichen Gewalt und des Inzests beschuldigt, und der Anwalt des Sängers bestreitet alle Vorwürfe.

Anfang dieses Monats wurde Martin, 50, während eines Vorfalls in Puerto Rico mit einer einstweiligen Verfügung belegt, aber der Name des Anklägers wurde ursprünglich geheimgehalten. Laut der spanischen Nachrichtenseite Marca enthüllte Martins Bruder Eric Martin die Identität des Anklägers als seinen 21-jährigen Neffen. Nach Angaben des Opfers übte Ricky Martin in der Beziehung, die sie sieben Monate lang hatten, physische und psychische Attacken auf ihn aus.

Sowohl der Sänger als auch sein Anwaltsteam bereiten die Verteidigung gegen die Anklage seines Neffen vor. Der Prozess beginnt am 21. Juli, an diesem Tag wird Dennis Yadiel Sanchez Fragen vor dem Richter beantworten.