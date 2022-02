Robbie startet geheimes Comeback!

Nach mehr als zwei Jahre Pause legt Robbie Williams wieder los. Mit neuem Hit "Sway" präsentiert er sein Geheim-Projekt "Lufthaus".

Die Presseaussendung die entgegen allen Regeln auch auf ein Band-Foto verzichtet gibt sich extrem kryptisch: „Lufthaus ist eine Gruppe von drei langjährigen Freunden, die seit Jahrzehnten die globale Musikszene in Atem halten“ Doch schon nach dem ersten Tönen des neuen Hits „Sway“ ist es klar: Robbie Williams ist wieder da!

Neues Projekt. Mehr als zwei Jahre nach der letzten CD "The Christmas Present" startet er nun mit den Produzenten Tim Metcalfe und Flynn Francis das neue Projekt „Lufthaus“. „Sie stellen elektronische Moods und atmosphärische Klänge über traditionelle Pop Song Strukturen“ heißt es in der PR-Meldung. Der neue Song gibt ihnen recht: Ein erfrischender Mix zwischen Dancefloor und Chill Out getragen von Robbies markanter Stimme.

Spannend: für 2022 plant Robbie mit Lufthaus gleich ein ganzes Album, eine Serie von „Digital-first Erfahrungen“ und sogar Live-Konzerte. Zeit dafür hätte er: bislang stehen nur Bonn (15. Mai), das Heimspiel in Stoke (4. Juni) und das Mega-Open-Air in München (27. August) am Terminplan.

So klingt der neue Robbie Hit: