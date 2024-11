Robbie Williams über seine Vergangenheit: "Ich schäme mich noch immer!"

Robbie Williams, einer der erfolgreichsten Popstars der Welt, hat in seiner neuen Biografie „Better Man“ tiefe Einblicke in sein Leben gewährt. Besonders in die Beziehung zu seiner Ex-Freundin Nicole Appleton und seiner Drogensucht.

Robbie Williams, der erfolgreiche Popstar, legt in seiner neuen Biografie "Better Man" (Kinostart: Jänner 2025) eine unerwartete Offenheit an den Tag. Der Film zeigt nicht nur die Höhen und Tiefen seiner Karriere, sondern wirft auch ein Schlaglicht auf eine dunkle Seite seiner Vergangenheit: seine Beziehung zu der ehemaligen "All Saints"-Sängerin Nicole Appleton. Williams gesteht offen, ein "verdammt furchtbarer Freund" gewesen zu sein.

„Bei Nic habe ich das Falsche getan. Ich war ein verdammt furchtbarer Freund, also wirklich furchtbar. Ich war auf dem Höhepunkt meiner Sucht und meines Alkoholismus. Und es bricht mir jedes Mal das Herz, wenn ich die Szenen von damals sehe, weil sie ein richtiger Engel ist, und ich schäme mich immer noch für die Person, die ich damals war.“ 1999 steckte er tief in einer Sucht.

Er nahm Drogen, trank bis zur Besinnungslosigkeit Alkohol und schlief mit unzähligen Frauen. Viele Personen haben ihm nichts Gutes wollen, im Gegensatz zu ihr. „Sie ist die einzige Person, die mir keinen Schaden zugefügt hat“, so der Pop-Superstar. Die Beziehung, die einst so vielversprechend begann, endete in einem schmerzhaften Bruch. Besonders tragisch: Appleton wurde während der Beziehung schwanger und entschied sich unter dem Druck der Öffentlichkeit für einen Abbruch.

Neuanfang für Appleton

Nach der Auflösung von All Saints und ihrer Beziehung zu Robbie Williams wagte Appleton einen Neustart. Sie widmete sich ihrer Familie und ihren privaten Projekten.

Mit dem ehemaligen Oasis Frontmann Liam Gallagher bekam sie 2001 Sohn Gene. Ihre Tochter stammt aus ihrer Beziehung mit Stephen Haines, mit dem sie seit 2019 liiert ist.

Auch Robbie fand sein Glück

Williams ist seit 2010 mit der türkisch-US-amerikanischen Schauspielerin Ayda Field verheiratet, mit der er seit 2006 eine Beziehung führt. Das Paar hat eine 2012 geborene Tochter und einen Sohn (* 2014); im September 2018 kam eine weitere Tochter zur Welt. Laut den Angaben des Sängers ist er seit über 20 Jahren clean.