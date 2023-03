Robbie Williams: Wien-Sightseeing nach Konzert-Hit

Nach den beiden Wien-Konzerten steht bei Robbie Williams Familie am Samstag noch Wien-Sightseeing am Programm.

Wer am Samstagnachmittag in der Wiener Innenstadt unterwegs ist, könnte sogar auf Mega-Star Robbie Williams treffen – zumindest postete seine Frau Ayda Field Williams am Samstag einige Fotos vom Familien-Sightseeing.

© Instagram Ayda Fields Williams

Am Touri-Programm standen demnach der Stephansdom, eine Fiaker-Fahrt und ein Besuch im Wiener Café Central, wo sich Ayda vor allem von der Torten-Auswahl begeistert zeigte.