× Rod Stewart muss weitere Konzerte absagen

Alt-Rocker Rod Stewart war gezwungen, weitere Tourdaten zu canceln, nachdem er diese Woche bereits seine historische 200. Residency-Show in Las Vegas abgesagt hatte.

Der 79-jährige Sänger sagte am Freitagabend ein weiteres Konzert ab, nur wenige Stunden bevor er diese Woche zum zweiten Mal auf der Bühne stehen sollte. In einer Erklärung, in der er seinen Fans die traurige Nachricht überbrachte, bestätigte sein Team auch, dass er einen dritten Auftritt am Samstagabend verpassen würde, da er krankheitsbedingt nicht auftreten könne.

Als Grund für die Enttäuschung in letzter Minute sagte Rods Team, dass sich der Sänger „von einer Sommerinfektion mit Covid-19 erhole“.

Kurz bevor Rod Freitagabend in Nevada spielen sollte, erschien ein Beitrag auf seinem Instagram, in dem es hieß: „Wir bedauern, mitteilen zu müssen, dass das heutige Rod Stewart-Konzert in Stateline, NV, und seine Show am 10. August in Lincoln, CA, verschoben wurden, da sich der Sänger von einer Sommerinfektion mit Covid-19 erholt. Das Lincoln XA-Konzert im Thunder Valley Casino findet nun am 18. August statt und sein Konzert in der Lake Tahoe Outdoor Arena in Harveys in Stateline, NV, findet nun am 20. August statt. Ticketinhaber sollten ihre Tickets behalten, da sie für die verschobenen Shows anerkannt werden.“

Anfang dieser Woche sollte der Sänger seine Show „The Hits“ im Colosseum im Caesars Palace beenden, nachdem er in den letzten 13 Jahren dort aufgetreten war. Sir Rod sagte jedoch Stunden vor seiner letzten Show dort ab und sagte, es täte ihm „unendlich leid“.

Ausfall wegen Halsentzündung

Er fügte hinzu: „Die meisten Menschen können mit einer Halsentzündung umgehen, aber ich offensichtlich nicht. Ich bin absolut am Boden zerstört. Ich habe mich so lange auf dieses Konzert gefreut. Ich bedauere zutiefst alle Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sind. Zum Glück kommen wir 2025 zurück und ich hoffe, Sie alle dort zu sehen“, gelobte er.

Eine Streptokokkeninfektion kann bei Patienten Halsschmerzen , Hautausschlag, Übelkeit und Erbrechen sowie Muskelschmerzen verursachen. Oft handelt es sich dabei nicht um eine ernste Erkrankung und sie kann mit Antibiotika behandelt werden.

Stunden vor seinem Auftritt kündigte er an, dass er im nächsten Frühjahr für eine Reihe von Zugaben in die Stadt der Sünde zurückkehren werde. Neben einem Video seines Auftritts auf Instagram schrieb der Alt-Rocker: „Vegas, ich habe zu viel Spaß, als dass das aufhören könnte, also kommen wir für eine Zugabe zurück!“