Roger Taylor: So cool rockt der Queen-Star jetzt solo

Mit Queen bricht Roger Taylor alle Rekorde. Jetzt legt er auch wieder solo los: Hit CD Outsider und erste Tournee seit 22 Jahren. ÖSTERREICH war beim Tourstart in Newcastle live dabei.

Von 1988 bis 1993 tourte er mit seine Zweitband The Cross, 1994/95 mit dem Album Happiness und 1999 gab’s die letzten Solo-Konzerte unter dem Motto Electric Fire. Jetzt, 22 Jahre später, die er u.a. für das Queen-Revival mit Paul Rodgers (2005-2008) oder Adam Lambert (seit 2012) nützte, legte Queen Drummer Roger Taylor wieder solo los.

Am Freitag veröffentlichte er die Comeback-CD Outsider - 12 Rock-Hymnen von Stadion-Format. Gestern gab's den Tourstart in Newcastle. ÖSTERREICH war live dabei.

© Thomas Zeidler ×

Brandneues und Klassiker

Vom überraschendem Opener Strange Frontier, einem Hymnen-artigen Solohit aus 1984, bis zum Finale mit dem David Bowie Cover Heroes lieferte Taylor einen einen Mix aus Brandneuem (We're All Just To Trying Get By), Solo-Raritäten (Up), Coverversionen (von Led Zeppelin bis David Bowie) und natürlich seinen vielumjubelten Queen Klassikern wie A Kind Of Magic oder Radio GAGA. 101 Minuten lang Musik-Geschichte. Überraschender als seine Konzerte mit Queen. Vielleicht sogar besser.

1.800 Fans in der O2 Academy feierten den auch schon 72-jährigen Taylor dabei als ewigen Jung-Rocker. Coole-Sonnenbrille, Designer Hemd und Weihnachtsmann-Bart inklusive. Taylor, der nur für die Solo-Rarität Up und ein Drum-Battle mit und gegen Warren Tyler am Schlagzeug Platz nahm, ließ anders als bei den Tourneen davor auch die Gitarre unausgepackt, punktete dafür aber mit Rod-Stewart-ähnlicher Stimmvolumen. So kraftvoll wie seit den Queen-Anfängen 1970.

© Thomas Zeidler ×

Apropos Queen: In Newcastle hatten mindestens 90 Prozent der Besucher Fan-T-Shirts an, dafür wurden sie von Taylor auch reichlich belohnt.: mit gleich sieben Queen Klassikern. So viele wie noch nie bei einer Solo-Tour. Neben Live-Standards wie I’m In Love With My Car oder These Are The Days Of Our Lives zauberte er auch die von den Fans heißumjubelten Raritäten Tenement Funster und Rock It aus dem Hut. Dazu natürlich die ganz ganz großen Welthits: Under Pressure. , A Kind Of Magic und Radio GAGA, wo die Fans wie üblich die Mit-Klatsch-Choreographie durchführten.

Vom aktuellen Album Outsider („Danke für den unglaublichen Response Das war am Freitag sogar auf Platz 1der Charts und liegt heute immer noch auf Platz 3“) stimmte Taylor als Live-Premiere auch gleich vier Songs an, darunter auch den Polit-Hammer Gangsters Are Running This World. Wo er ja auch gegen Trump und Lukaschenko rockt. „Eine ganz offensichtliche Wahrheit“

Mit den Zugaben huldigte Taylor dann seinen musikalischen Vorbilder: Das Led Zeppelin-Cover Rock and Roll, das man getrost als abendfüllendes Motto gelten lassen kann, und die ewige Bowie Hymne Heroes zum Grande-Finale. „Danke für einen wunderbaren Tourstart“ 1.800 Fans in Entzückung. Bis 22. Oktober rockt Roger Taylor seine sensationelle Outsider- Show jetzt noch 13 Mal in Großbritannien. Ab 27. Mai 2022 ist er dann auch wieder mit Queen unterwegs. 36 Europa-Konzerte mit Adam Lambert als Sänger. Leider kein einziges in Österreich.

© Thomas Zeidler ×

Das war die Setlist in Newcastle (02-OCT-2021):

Strange Frontier

Tenement Funster *

We're All Just To Trying Get By

Under Pressure *

These Are The Days Of Our Lives *

Up

Gangsters Are Running This World

A Nation Of Haircuts

A Kind Of Magic *

Absolutely Anything

Surrender

Man On Fire

Rock It *

Say It's Not True **

I'm In Love With My Car *

Outsider

More Kicks

Drum Battle

Foreign Sand

Radio Ga Ga *

Zugaben:

Rock and Roll (led Zeppelin Cover)

Heroes (David Bowie Cover)

* Queen Song

** Queen + Paul Rodgers Song