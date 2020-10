Ronaldo-Schwester als Corona-Leugnerin

Nachdem kürzlich bekannt wurde, dass Mega-Star Christiano Ronaldo mit dem Coronavirus infiziert ist, meldet sich plötzlich seine Schwerster via Instagram zu Wort.

Die Schwester des Fußball-Profi glaubt offenbar nicht an das Virus. Hinter der aktuell herrschenden Pandemie vermutet sie eine weltweite Verschwörung.

Via Instagram äußert sie sich folgendermaßen: "Wenn Cristiano Ronaldo derjenige ist, der die Welt aufwecken muss, dann muss ich sagen, dass dieser Portugiese wirklich ein Gesandter Gottes ist", schreibt Katia Averio auf Instagram.



"Ich glaube, dass heute Tausende von Menschen, die so sehr an diese Pandemie, an die Tests und die Maßnahmen glauben, genau wie ich sehen werden, dass es der größte Betrug aller Zeiten ist.", wettert die Schwerster des Promis, laut Medienberichten, weiter.

"Ein Satz, den ich heute gelesen habe und der mich applaudieren ließ: 'Es reicht damit, die ganze Welt zu täuschen.' Irgendjemand, öffnet die Augen, bitte!"