Ronaldos Freundin Georgina: Unterhosen-Auftritt in Venedig

Die Spielerfreundin ist in Venedig angekommen und zeigt ihre langen Beine in Netzstrümpfen

Der Otto Normalverbraucher reist mit Jogging-Hosen oder Jeans, um möglichst bequem im Flieger zu sitzen. Nicht aber Georgina Rodriguez. Cristiano Ronaldos Freundin zeigt bei ihrer Ankunft in Venedig, dass sie aus dem Privatjet mit High Heels und Netzstrümpfen entsteigt. Darüber trägt sie nur ein schwarzes Höschen und ein Shirt.

Mehr lesen:

81. Filmfestspiele

Die 81. Filmfestspiele in Venedig sind in vollem Gange. Das Who-is-who der internationalen Prominenz pilgert gerade in die Lagunenstadt. Georgina streckte noch die Beine in den Himmel, als es mit der Gondel zum Hotel ging. Die Bilder zeigt sie auf Instagram und sorgt für Schnappatmung.

Heiß, heißer, Georgina!

"Es braucht einen Ronaldo-Respekt-Knopf", schreibt ein Fan unter das Foto. "Wunderschön", schreibt ein anderer. Die Follower sind sich einig: "Das ist heiß!" Unzählige Flammen-Emojis findet man hier.