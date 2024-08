Hat Cristiano Ronaldo (39) SIE heimlich geheiratet?

Haben Cristiano Ronaldo (39) und Georgina Rodriguez (30) heimlich geheiratet?

Ein neues Video sorgt für Wirbel und lässt die Gerüchteküche brodeln.

Tragen beide Eheringe?

Auf dem neuen YouTube-Kanal des Superstars, UR Cristiano (auf Deutsch „Du bist Cristiano“), nennt Ronaldo seine Partnerin erneut „Ehefrau“. Auffällig ist auch, dass beide in dem Video, in dem sie ein Pärchen-Quiz absolvieren, Ringe an ihren Händen tragen – vielleicht sogar Eheringe?

Spannende Details

Diese Details haben die Fans aufhorchen lassen. In den Kommentaren spekulieren viele, ob der Star des saudi-arabischen Vereins Al-Nassr und das spanisch-argentinische Model still und heimlich den Bund fürs Leben geschlossen haben. Es ist nicht das erste Mal, dass Ronaldo seine Partnerin als „Ehefrau“ bezeichnet. Bereits vor etwa drei Wochen sorgte er für Aufsehen, als er in einem Video eines Fitnessgeräte-Herstellers über Georgina sprach und sagte: „Wenn ich nicht ins Studio gehe, trainiere ich gerne mit meiner Ehefrau zu Hause. Ich kann sie pushen und sie kann mich auch pushen.“ War das ein Hinweis auf eine heimliche Hochzeit? Oder handelt es sich lediglich um einen Versprecher?

Sein Management schweigt

Ronaldos Management wollte keine Klarheit schaffen. Ein Sprecher des Superstars, sagte dem Magazin „People“: „Zu diesem Zeitpunkt ist mir nicht bekannt, ob Cristiano mit Georgina verheiratet ist oder nicht.“

Auch Georgina selbst hat in ihrer Netflix-Serie „Ich bin Georgina“ bereits von Ronaldo als ihrem „Ehemann“ gesprochen. In der Dokumentation erwähnte Ronaldo eine mögliche Hochzeit in der Zukunft. Vielleicht haben die beiden den Schritt ja tatsächlich schon längst gewagt.