Der Saudi-Klub Al-Ahli will Real-Superstar Vinicius Junior offenbar zum teuersten Profi der Fußball-Geschichte machen und scheut dabei keine Kosten. Unglaublich 2 Milliarden Euro ist der Klub bereit auf den Tisch zu knallen - allerdings ohne Erfolg.

Vinícius Júnior von Real Madrid hat Begehrlichkeiten in Saudi-Arabien geweckt. Laut "The Athletic" bastelt der ehemalige Meister der Saudi-Pro-League Al-Ahli an einem milliardenschweren Projekt, welches das Ziel hat, den 24-jährigen Offensivspieler in die Wüste zu locken. An der Seite von Ex-Salzburg-Trainer Matthias Jaissle hätte Vinicius in fünf Jahren eine Milliarde Euro verdienen können, inklusive aller möglichen Boni. Zusätzlich dazu wäre wohl eine weitere Milliarde fällig geworden: So hoch ist die obligatorische Ausstiegsklausel bei den Königlichen, die darunter nicht bereit seien, zu verhandeln.

Kein Bock auf die Wüstenhitze!

Doch damit nicht genug. Der saudische Investmentfonds, dem unter anderem die Top-Teams Al-Hilal (Neymar), Al-Nassr (Cristiano Ronaldo) und Al-Ittihad (Karim Benzema) gehören, heißt es es, möchte Vinicius zum Gesicht des Fußballs im Wüstenstaat in Hinblick auf die WM 2034 machen. Diese findet aller Voraussicht nach in Saudi-Arabien statt, die Entscheidung soll Ende des Jahres bekannt gegeben werden. Zudem wäre der Brasilianer, der 2018 für 45 Millionen Euro von Flamengo Rio de Janeiro zu Real Madrid wechselt, nach Ablauf des Vertrages 2029 "Free Agency" und könnte so wieder bevor er 30 Jahre alt wird, nach Europa zurückkehren.

Alles sehr verlockend - jedoch nicht für Vini! Laut „The Athletic“ hat der brasilianische Nationalspieler das Angebot aus der Saudi Pro League abgelehnt. Vinicius Junior fühle sich in Madrid, wo er vertraglich noch bis 2027 gebunden ist, weiterhin sehr wohl. Zudem möchte er in Madrid noch ein großes Ziel erreichen: Er will den Ballon d'Or in den Händen halten. Trainer Carlo Ancelotti ist fest davon überzeugt, dass der Flügelflitzer das bald schafft: „Vinícius ist der Ballon-d'Or-Gewinner. Daran gibt es keinen Zweifel“, sagte der Italiener. Für den amtierenden Champions-League-Sieger absolvierte er seitdem 264 Spiele, in denen er 83 Tore erzielte und 75 Assists beisteuerte.