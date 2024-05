Rosenkrieg zwischen Jolie und Pitt um die Kinder

Angelina Jolie wird beschuldigt, die Beziehung ihrer sechs Kinder zu Brad Pitt sabotiert zu haben.

Ein ehemaliger Leibwächter behauptet, die Schauspielerin sei belauscht worden, als sie den Kindern sagte, sie sollten vermeiden, Zeit mit ihrem Vater zu verbringen.

Jolie gegen Pitt

Der Hollywood-Schauspielerin wird vorgeworfen, nach der Trennung versucht zu haben, einen Keil zwischen ihren Ex-Mann und ihre sechs Kinder zu treiben, wie aus Gerichtsakten hervorgeht, die beim LA Superior Court eingereicht wurden.

Ehemaliger Leibwächter

In einer Erklärung, auf die sich die "DailyMail" bezieht, wurde ein ehemaliger Leibwächter des Paares darüber informiert, dass Jolie darauf drängte, dass ihre Kinder Pitt meiden, wenn sie das Sorgerecht für sie hatte.

Heftiger Rosenkrieg

Dokumente, in denen die brisanten Behauptungen detailliert beschrieben werden, wurden im Rahmen des andauernden „Rosenkriegs“ veröffentlicht, bei dem das ehemalige Star-Paar in einem erbitterten Kampf um ihr Recht steckte. Es geht um das französisches Weingut und ein Haus. Der Tomb Raider-Star Jolie verkaufte 2021 ihren 54-Millionen-Dollar-Anteil an den russischen Milliardär Yuri Shefler, was laut Pitt im Widerspruch zu ihrer Vereinbarung stand, dem anderen das Vorkaufsrecht einzuräumen.