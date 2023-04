Rupert Murdoch: Scheidung von Jerry Hall per E-Mail angekündigt?

Liebes-Aus zwischen Rupert Murdoch und seiner vierten Ehefrau Jerry Hall. Doch Medienberichten zufolge soll die Scheidung auf sehr ungewöhnliche Weise eingeleitet worden sein.

Ganze sechs Jahre lang galten Rupert Murdoch und seine vierte Ehefrau Jerry Hall als eines DER Traumpaare. Mittlerweile, so weit bereits bekannt, sind der 92-jährige Medienunternehmer und das 66-jährige Fotomodel wieder geschieden.

Ein Medienbericht sorgt nun allerdings für großes Aufsehen: Denn die Scheidung soll alles andere als normal abgelaufen sein.

So soll Murdoch tatsächlich seiner Ehefrau ein E-Mail geschickt, in welcher er erklärt, dass er die Scheidung will. Unter Berufung auf den Journalisten Gabriel Sherman, zitiert das Magazin »Vanity Fair« das Mail: »Jerry, leider habe ich beschlossen, unsere Ehe zu beenden.« Und: »Wir hatten sicherlich einige schöne Zeiten, aber ich habe viel zu tun … Mein New Yorker Anwalt wird sich umgehend mit deinem Anwalt in Verbindung setzen.«

So gingen die beiden mit der Scheidung um

Ob das wahr ist? Gut möglich, schließlich wurde Murdoch nur wenige Monate später turtelnd mit Ann Lesley Smith am Strand gesichtet, der Witwe des Countrysängers Chester Smith.

Hall soll vergleichsweise schwer getroffen sein. -Nachvollziehbar, wenn der Mann nach sechs Jahren Ehe per Mail die Scheidung fordert! So soll Hall am Boden zerstört, wütend und gedemütigt gewesen sein.

Bestätigt wurden die skurrilen Details zur Trennung bislang noch nicht, bei Murdochs ohnehin schon recht ungewöhnlichen Privatleben, ist es aber durchaus vorstellbar.