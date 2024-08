Ryan Reynolds schrieb an todkranken Vater

Superstar Ryan Reynolds enthüllt jetzt, dass er an seinen todkranken Vater einen letzten Brief schrieb und so Abschied nahm.

Ryan Reynolds fand Trost darin, seinem Vater vor dessen Tod im Alter von 74 Jahren einen herzlichen Brief zu schicken.

Schwieriges Verhältnis Obwohl die Beziehung über die Jahre hinweg schwierig war, verriet der 47-jährige Star, dass er „im Grunde eine Liste aller erstaunlichen Dinge, die er jemals getan hat", aufgeschrieben hat und sie an seinen Vater, James „Jim" Reynolds, geschickt habe. Schwere Krankheit „Ich habe meinem Vater etwa fünf Monate vor seinem Tod einen Brief geschickt, und ich bin sehr dankbar, dass ich das getan habe", sagte der Schauspieler, der seinen Vater durch die Parkinson-Krankheit verlor, gegenüber dem Magazin "People". Emotionales Verhältnis Im Brief schrieb er „im Grunde eine Liste aller erstaunlichen Dinge , die er jemals getan hat." Jedes Mal, wenn er auftauchte oder jedes Mal, wenn er mit mir draußen nach dem Baseballtraining einen Fang hatte, und einfach: „Jedes Mal war er einfach da." Reynolds sagte weiter, dass er jetzt verstehe, dass es für seinen Vater schwierig sei, „seine Gefühle auf dynamische Weise auszudrücken, was vielen Menschen nicht gelingt". „Der Typ wurde in den 40ern geboren. Es ist okay. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich diesen Brief geschickt habe", betonte er.