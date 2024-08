Am Montag wird Rainer Pariasek 60 Jahre alte und plaudert mit der "NÖN" über sein Alter und sein Ende als Moderator beim ORF.

Es wird ein großes Fest, wenn ORF-Beau Rainer Pariasek seinen 60. Geburtstag feiert, wie er der "NÖN" erzählt. "Allerdings nicht ganz so groß, wie zum Fünfziger. Damals habe ich 260 Leute eingeladen. Ich wollte es diesmal bewusst deutlich kleiner machen. Ganz ist es mir aber eh nicht gelungen", schmunzelt Pariasek. Der 60er stimmt dem Moderator aber trotzdem eher nachdenklich. "Da geht's aber gar nicht so sehr ums Älterwerden an sich, sondern um die berufliche Situation. Langsam wird mir bewusst, dass ich nur noch fünf Jahre bis zur Pension habe und ich arbeite halt sehr gerne", meint der Kult-Moderator.

© Screenshot ORF ×

Somit könnte 2029 Pariaseks Zeit vor der Kamera vorbei sein. Ganz abschreiben darf man den smarten Moderator aber mit Sicherheit nicht. "Mit 65 geht man beim ORF in der Regel in Pension, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mich aber von der Moderation zurückziehe und junge Kollegen auf ihrem Weg begleite, als eine Art Mentor. Das würde mir Spaß machen. Mal sehen, ob das überhaupt erwünscht ist", erklärt er seine Pläne für die Zeit danach.

Stress mit ORF-Sportchef?

© ORF/Roman Zach-Kiesling ×

Zu entscheiden hat das aber vor allem einer. ORF-Sportchef Hannes Aigelsreiter, der Pariasek erst kürzlich als Moderator vom ÖFB-Cupfinale abgezogen hat. Kriselt es am Ende zwischen den Beiden? "Es gab ein kleines Missverständnis, das wir in einem persönlichen Gespräch ausgeräumt haben. Danach lief wieder alles wie gewohnt. Ich geh' davon aus, dass das auch so bleibt", klärt Pariasek auf.

© APA / ORF

Sein größter Wunsch vor der TV-Pension wäre, noch einmal eine WM zu moderieren - mit heimischer Beteiligung. "Eine WM mit Österreich wäre noch einmal großartig. 1998 war meine erste Großveranstaltung und damals war Österreich mit dabei. Das wäre noch einmal so ein Ziel."

© GEPA ×

Pariasek ist seit 1996 beim ORF und moderiert vor allem Fußball und Ski Alpin. Er lebt mit seiner Frau Eva und seinen drei Töchtern in der Nähe von Krems.