Der niederländische Sänger Pierre Kartner ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Pierre Kartner, auch bekannt als Vader Abraham, war vor allem durch sein "Lied der Schlümpfe" (1977) bekannt geworden. In den letzten Jahren ist es ruhig um den Künstler geworden. Er zog sich zurück und gab keine öffentlichen Auftritte mehr. Seine Familie teilte nun mit, dass der Sänger am Dienstag (8.11) in Breda verstorben ist. Die Todesursache gaben die Angehörigen nicht bekannt.

Mehr dazu in Kürze ...