Country-Sängerin Taylor Dee starb mit nur 33 Jahren an den Folgen eines Autounfalls.

Sie wurde als aufstrebender Nachwuchsstar des US-Country gehandelt. Jetzt ist die Sängerin Taylor Dee mit nur 33 Jahren tragisch verstorben. Sie hinterlässt zwei Kinder.

Sängerin Taylor Dee: Tragischer Tod mit 33!

Anfang März war sie in einen Autounfall verwickelt, wurde danach schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort stand es lange Zeit kritisch um die Country-Sängerin. Nun ist sie den schweren Verletzungen erlegen. Was genau in der Nacht des Unfalls passiert ist, sei noch nicht rastlos aufgeklärt, heißt es in US-Medien. Aus irgendeinem Grund habe Dee die Autobahnausfahrt verpasst, daraufhin eine Vollbremsung hingelegt haben, nach der sie schließlich aus dem Wagen geschleudert wurde.

"Sie wird sehr vermisst werden"

Eine Sprecherin fand im US-Fernsehen schöne Worte für die Sängerin: "Taylor Dee war einmalig. Sie war ein wahres Naturtalent mit Herz und Leidenschaft - nicht nur für die Musik, sondern auch für ihre Mitmenschen. Bei jeder Performance war ihr Talent offensichtlich. Aber was noch viel wichtiger war: Sie hat ihren Fans erlaubt, in ihre Seele zu blicken. Sie wird von uns allen sehr vermisst werden."