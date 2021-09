Schauspielerin Kate Hudson hat sich verlobt

Kate Hudson mit Musiker Danny Fujikawa - Zeigte auf Instagram ihren Ring.

"Los geht's!" - mit diesen Worten hat Hollywood-Star Kate Hudson ("Almost Famous") am Montag ein Foto von sich und Musiker Danny Fujikawa (35) auf Instagram kommentiert. Dazu postete die 42-Jährige ein Braut- und Bräutigam-Emoji sowie ein Kirchen-Emoji. Auf dem Foto legt Hudson ihre Hand auf Fujikawas Brust, an ihrem Finger ist gut ein funkelnder Ring zu erkennen - allem Anschein nach ein Verlobungsring.

Für eine Verlobung sprechen auch die vielen Glückwünsche - unter anderem von Fujikawas Stiefschwestern Sara und Erin Foster. "Endlich sind wir offiziell Schwestern!", kommentierte Schriftstellerin Erin Foster.

Gemeinsame Tochter

Hudson und Fujikawa sind seit 2016 ein Paar. 2018 wurde ihre Tochter Rani Rose geboren. Aus früheren Beziehungen hat die Schauspielerin bereits die Söhne Ryder, 17 Jahre, und Bingham Hawn, zehn Jahre.