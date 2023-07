Scheidung: Pop-Star Ariana Grande ist wieder Single!

Ariana Grande und ihr Mann Dalton Gomez lassen sich nach nur 2 Jahren Ehe wieder scheiden. Bereits am Sonntag war Grande alleine beim Finale von Wimbledon.

Quellen, die der Ariana Grande (30) und dem Luxus-Immobilienmakler Gomez (27) nahestehen, berichten, dass sie seit Januar getrennt sind. "Sie haben die Entscheidung gemeinsam getroffen", erzählt ein Insider. "Sie hatten schon vor Januar Probleme, aber sie wollen beste Freunde bleiben."

Ehe-Aus bei ''Modern Family''-Star

Heirat erst 2021

Gomez besuchte Grande am Set von "Wicked" in London in einem letzten Versuch, ihre Ehe zu retten, aber "es hat nicht geklappt", so die Quelle. "Sie waren während des gesamten Prozesses wirklich gute Freunde, und ihre Freunde und Familien haben versucht, sie zu schützen."

Die Gerüchte brodelten seit dem Wochenende als Grande am Wochenende alleine beim Finale von Wimbledon erschienen war. Die Sängerin hatte zudem keinen Ehering mehr am Finger. Das letzte Mal, dass Grande mit ihrem Ring in der Öffentlichkeit gesehen wurde, war im April bei einem Konzert von Jeff Goldblum in London. Nun soll die Ehe der beiden zu Ende sein.

© getty ×

Gomez machte Grande im Dezember 2020 einen Heiratsantrag mit einem Perlen- und Diamantring, der für den Popstar eine besondere Bedeutung hatte, da die Perle von einem Ring stammte, den ihre Großmutter ihr geschenkt hatte.