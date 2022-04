Schlammschlacht bei Depp-Prozess

Bei der Einvernahme von Johnny Depp beteuerte der Star seine Unschuld.

Rosenkrieg. Am sechsten Tag des Prozesses von Johnny Depp gegen seine Ex-Frau Amber Heard trat der Schauspieler erneut in den Zeugenstand. Seine Aussagen offenbarten weitere Abgründe aus der toxischen Beziehung des einstigen Glamour-Paares. So gab Depp an, dass Heard seine Seite des Bettes mit ihren Fäkalien beschmutzte. Auch sprach er von Gewalt gegen ihn, die ihn bei einem Angriff mit einer Wodka-Flasche sogar eine Fingerkuppe gekostet haben soll. Heard wiederum legte dem Gericht SMS-Nachrichten von Depp vor, in denen er einem Freund schrieb, sie verbrennen und ihren toten Körper schänden zu wollen.

Geldfrage. Beim Prozess klagt Depp seine Ex auf 50 Millionen Dollar, weil sie mit ihren angeblich unwahren Aussagen seinen Ruf und seine Karriere zerstört haben soll. In einer Gegenklage fordert Heard wiederum 100 Millionen.