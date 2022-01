"Schönstes Mädchen der Welt" spricht über Leidensgeschichte

Thylane Blondeau wurde mit sechs Jahren zum ''schönsten Mädchen'' der Welt gekürt. Die heute 20-Jährige spricht jetzt in einem Posting über ihre gesundheitlichen Probleme.

Mit vier Jahren lief Thylane Blondeau (20) für Star-Designer Jean Paul Gaultier über den Laufsteg. Zwei Jahre später wurde sie zum "schönsten Mädchen der Welt" gekürt. Heute ist die inzwischen 20-Jährige noch immer ein gefragtes Model.

Blondeau teilt auf ihrem Instagram-Account hauptsächlich Fotos von ihren Shootings. Doch vor einiger Zeit überraschte sie mit einem sehr persönlichen Thema. Sie schrieb auf Instagram über ihre gesundheitlichen Probleme.

Die 20-Jährige leidet an Eierstockzysten

Die 20-Jährige leidet an Eierstockzysten. Bereits 2020 musste sie operiert werden, weil eine Zyste geplatzt war. Einige Monate später kehrten die Schmerzen zurück und für sie begann ein langer Leidensweg: "In diesem Jahr war ich bei drei verschiedenen Gynäkologen, ich war bei mehr als vier radiologischen Zentren in Paris und alle sagten das Gleiche: 'Mach dir keine Sorgen, du hast nichts, es ist alles in deinem Kopf'", schreibt sie. Ein Arzt entdeckte schließlich eine erneute Zyste in der Nähe des Eierstocks und riet zur Not-Operation.

"Heute geht es mir endlich besser, ich fühle mich endlich frei, ich dachte wirklich, ich sei verrückt, weil ich mich so lange über meinen Magen beschwert habe. Ich bin froh, dass ich nie aufgegeben habe", sagt Blondeau.

Die 20-Jährige richtet eine Botschaft an ihre Follower: "Diese Erfahrung hat mich gelehrt, dass man sich darum kümmern muss, wenn der Körper schmerzt. Hinter jedem Schmerz, selbst einem kleinen, kann etwas viel Wichtigeres stehen."