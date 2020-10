Schwarzenegger: „Würde noch immer in Österreich jodeln“

Arnold Schwarzenegger hat auf Instagram eine wichtige Botschaft für seine Fans.

"Ich wäre nicht der Arnold Schwarzenegger, den ihr kennt", erzählt der Ex-Gouverneur Kaliforniens in einem Video auf Instagram und gibt seinen Fans damit eine wichtige Botschaft mit. "Der bin ich, weil ich zugehört habe."

So erinnert sich Arnie an seine Zeit als Bodybuilder-Anfänger, als ihm eine Ballettänzerin einen Ratschlag geben wollte. "Ich dachte mir, eine Ballettänzerin hat ja keine Ahnung vom Bodybuilding, warum sollte ich ihr zuhören?", so Schwarzenegger. Doch er beschloss, aufgeschlossen zu sein und lernte so von ihr alles über die richtigen Bewegungen, Körperspannung und Gestik - "und damit gewann ich einen Wettbewerb nach dem anderen".

Die Botschaft, die Arnold Schwarzenegger seinen Fans mitgeben will: "Sei offen für alles" - denn mit Engstirnigkeit wäre Arnie nie Österreichs berühmtestes Aushängeschild geworden.