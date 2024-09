In einem Interview sprach die Sängerin sehr offen über traurige Umstände.

Die 32-jährige Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez hat in der Vergangenheit offen mit ihren Fans über ihre gesundheitlichen Probleme gesprochen. Selena, die durch den Disney Channel berühmt wurde, erzählte in einem Interview, dass sie mit Herzschmerz zu kämpfen hat, wenn sie an Kinder denken muss.

An Lupus erkrankt

Zuvor hatte die Back To You-Sängerin über ihren Kampf gegen Lupus berichtet. Und nun verriet sie, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, ihre eigenen Kinder auszutragen.





Kann keine Kinder austragen

Im Gespräch mit Vanity Fair für die Oktober-Ausgabe sagte sie: „Ich kann leider keine eigenen Kinder austragen. Ich habe viele medizinische Probleme, die mein Leben und das des Babys in Gefahr bringen würden. Das war etwas, worüber ich eine Weile lang trauern musste. Es ist nicht unbedingt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte, es würde so passieren, wie es für jeden passiert."

Ihr Weg sei aber ein anderer, so Gomez. Vielleicht Adoption oder sie engagiert eine Leihmutter.