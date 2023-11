„Sex and the City“-Star ist tot

Die Schauspielerin Frances Sternhagen, unter anderem bekannt für ihre Rolle in der Hit-TV-Serie "Sex and the City", ist im Alter von 93 Jahren verstorben.

Frances Sternhagen ist tot. Die renommierte Schauspielerin verstarb bereits am 27. November friedlich in ihrem Haus, nur eineinhalb Monate vor ihrem 94. Geburtstag​​​​. Ihre Familie teilte mit, dass sie eines natürlichen Todes starb​.

Geboren am 13. Januar 1930, prägte Sternhagen die Bühnen- und Filmwelt mit ihrer Vielseitigkeit und ihrem Talent. Sie war besonders bekannt für ihre Leistungen in der Fernsehserie „Sex and the City“ und erhielt darüberhinaus für ihre Arbeit im Theater zwei Tony Awards​.

© Getty ×

Bekannt als Bunny MacDougal

In der Hit-Serie "Sex and the City" verkörperte Sternhagen Bunny MacDougal, die snobistische Schwiegermutter von Charlotte York (Kristin Davis). Ihre Figur war die Mutter von Trey McDougal, gespielt von Kyle MacLachlan, und zeichnete sich durch ihre hochnäsige und extrem übergriffige Art aus​. Für ihre Leistung in "Sex and the City" wurde Sternhagen 2002 für einen Emmy nominiert.