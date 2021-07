"Sexismus": Pink zahlt Strafe für Handballerinnen

Handballerinnen erhielten eine Geldstrafe weil sie lieber in Badeshorts, als in knappen Bikini Höschen bei der Europameisterschaft, in Bulgarien spielen wollten.

Sängerin Pink erfuhr davon und übernahm das Bußgeld in Höhe von 1500 Euro.

Zudem äußerte sie sich per Twitter zu dem Vorfall: „Ich bin sehr stolz auf „Ich bin sehr stolz auf das norwegische Frauenteam, weil sie gegen die sehr sexistischen Regeln zu ihrer ‚Uniform‘ protestieren. (…) Ich würde mich freuen, eure Bußgelder zu zahlen. Macht weiter so.“

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.