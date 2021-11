Shitstorm für U2

U2 melden sich nach vier Jahren Pause mit neuer Single "Your Song Saved My Life" zurück. Die Fans sind enttäuscht.

„Das ist wohl der schlechteste Song des Jahres.“ Die Kritiker von „Consequence of Sound“ sprechen Tausenden Fans aus der Seele: Am Mittwoch veröffentlichten U2 den neuen Song „Your Song Saved My Life“. Das erste neue Werk nach vier Jahren Pause und Soundtrack zum für 22. Dezember erwarteten Trick-Film „Sing 2“. Dafür übernimmt Bono auch die Synchronstimme für den Löwen Clay Calloway – ein ehemaligen Rockstar. Das trifft leider auch auf Comeback-Song zu, für den sich U2 jetzt auch auf Tik Tok anbiedern: seichter Durchschnitts-Pop ohne den gewohnten Stadion-Pathos oder Wiedererkennungswert.

Pension. Die Fans sind enttäuscht. „Der Zenit wurde doch schon vor über 20 Jahren überschritten“, "Das ist sogar schlechter als die neue CD von Coldplay" oder “U2 sollten endlich in Pension gehen!“