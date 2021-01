Siegfried starb nur acht Monate nach Roy

Der Magier erlag am 13. Jänner in seiner Wahlheimat Las ­Vegas seinem Krebsleiden.

Traurig. Am Mittwoch, den 13. Jänner, schlief Siegfried Fischbacher († 81) in seiner Wahlheimat „sanft und friedlich“ für immer ein, wie seine Schwester Dolore (78) gegenüber der Bild-Zeitung verriet. Und das nur acht Monate nach dem Tod seines Lebenspartners Roy Uwe Ludwig Horn († 75).

Krankheit. Der Magier habe aufgrund des Bauchspeicheldrüsenkrebses zum Schluss nicht mehr richtig sprechen oder ­reagieren können. Seine Schwester, die als Nonne in München lebt, habe jedoch täglich für ihn gebetet. Er habe zum Schluss nur noch leise das Wort „Okay“ gehaucht, dann habe er um 23.30 Uhr unserer Zeit die Augen geschlossen.

Karriere. Siegfried Fischbacher wurde 1939 in ­Rosenheim geboren und hatte schon als Kind ein Faible für Magie und Zaubertricks. 1959 heuerte er als Steward auf dem Passagierschiff Bremen an und unterhielt die Gäste mit seinen Tricks. Ebendort traf er auch seinen späteren Partner Roy. Die gemeinsame Show Siegfried & Roy at the Mirage, die von 1990 bis 2003 lief, galt als meistbesuchte Show in Las Vegas.