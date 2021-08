Sind "Ross" und "Rachel" nun auch in Wirklichkeit ein Paar?

Nach der ''Friends''-Reunion soll es gefunkt haben.

In der TV-Serie "Friends" waren sie als Rachel und Ross schon lange ein Traumpaar: Jetzt gibt es Gerüchte, dass es zwischen Jennifer Aniston (52) und David Schwimmer (54) auch im realen Leben gefunkt haben soll. Berichten zufolge sollen Aniston und Schwimmer tatsächlich ein Paar sein!

Während der großen ""Friends"-Reunion im Juni 2021 gestanden die beiden auch abseits der Dreharbeiten zur 90er-Sitcom Interesse aneinander gehabt zu haben. Als Schwimmer erklärte, er sei "wahnsinnig verknallt" in seine Kollegin gewesen, erwiderte Aniston, die Zuneigung war "beidseitig". Allerdings waren beide damals in einer Beziehung (Schwimmer mit Sängerin Natalie Imbruglia, Aniston mit Schauspieler Tate Donovan), kamen sich deshalb nicht näher.

Nach dem Treffen im Juni soll es wieder geknistert haben, wie ein Insider gegenüber dem Magazin "Closer" erklärte: "Nach dem Wiedersehen wurde klar, dass die Erinnerungen an die Vergangenheit bei beiden Gefühle geweckt hatten und dass die Chemie, die sie immer begraben mussten, immer noch vorhanden war."

"Erst vergangenen Monat flog David von seinem Zuhause in New York zu Jen nach Los Angeles", so der Insider. Auch beim gemeinsamen Weintrinken in Santa Barbara, auf einem von Anistons geliebten Weingut, sollen die beiden gesichtet worden sein.

Sollte es tatsächlich Liebe sein, hat das Warten endlich ein Ende: Zehn Staffeln dauerte es für Ross und Rachel in der Serie, 30 Jahre im echten Leben.