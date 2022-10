Vor einigen Jahre hatte es der US-Amerikanische Rapper satt, seine Joints selber zu drehen, weshalb er eine Vollzeit-Mitarbeiterin einstellte, welche das für ihn übernehmen soll. Diese erzählt nun, wie viele Gras-Tütchen sie am Tag produziert.

Renegade Piranha soll zuständig sein für die kontinuierliche Versorgung des Rappers Snoop Dogg mit seinem geliebten "Weed". Erst kürzlich soll sie auch eine Gehaltserhöhung, aufgrund der hohen Inflation, bekommen haben, wodurch sie mittlerweile wohl mehr als 50.000 Euro pro Jahr verdient. Bei dem Konsumverhalten des amerikanischen Künstlers handelt es sich natürlich um einen Vollzeitjob.

Kürzlich hat sie nun verraten, wie viele Joints sie am Tag dreht. Dabei verbraucht sie zwischen einem viertel und einem halben Kilogramm Marihuana, "also ungefähr 75 bis 150 Einheiten am Tag". Anzumerken dabei ist aber, dass nicht die gesamte Produktionsmenge an Snoop Dogg geht, sondern auch an andere Kunden - darunter sollen auch Elon Musk und Rihanna sein.