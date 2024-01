So heiß wird Rihannas Valentinstag

Die Sängerin posiert wieder in sündiger Wäsche ihrer Marke Savage X Fenty

Auf Social-Media nennt sich Rihanna selbst "Badgalriri", jetzt zeigt sie wieder, dass der Name perfekt zu ihr passt. Für ihre Marke Savage X Fenty präsentiert sie die neue Valentinstags-Dessous-Kollektion. Dabei räkelt sich die Sängerin in aufreizender Wäsche auf einer violetten Couch.

Auf einem weiteren Foto sieht man Rihannas Knackpo in einem pinken Höschen. Dazu trägt sie Strapse. Die neue Kollektion zeigt: Barbiecore trägt man heuer unterhalb. Der Mode-Hype um die berühmten Puppen scheint also doch noch nicht so ganz vorbei zu sein. Und einen wird es besonders freuen: Rihannas Lebensgefährten ASAP Rocky.