So ''knackte'' Depps Anwältin Amber Heard

Nach ihrem Sieg vor Gericht verrät die Star-Anwältin nun ihre Taktik.

Ausgeplaudert. In der US-TV-Show Good Morning America meldete sich Johnny Depps Anwältin Camille Vasquez erstmals öffentlich zum Prozess zu Wort und erklärte ihre Taktik, die Amber Heard letztendlich 10,35 Millionen Dollar kostete. „Worauf ich mich und wir uns in diesem Kreuzverhör konzentriert haben, war, ihre eigenen Worte gegen sie zu verwenden“, erklärt sie in der Show. „Es war für uns sehr wichtig, dass jede Frage, die gestellt wurde, mit etwas verbunden war, das sie zuvor gesagt hatte“, führt Vasquez weiter aus.

Strategisch. Auf die Frage, wie sie Johnny Depps Auftritt vor Gericht empfand, wurde sie fast emotional. „Es gab einen großen Kontrast, Johnny hat für viele Dinge die Verantwortung übernommen“, so die Anwältin. „Es schien manchmal, und vielleicht kam das auch bei den Geschworenen an, dass Heard auf alles eine Antwort hatte, sie übernahm für nichts die Verantwortung. Ich denke, das hat einen Unterschied gemacht.“

Vasquez wurde nach ihrem Sieg zur Partnerin in ihrer Anwaltskanzlei befördert und soll auch weiterhin mit ihrem Mandanten in Kontakt stehen – in welcher Form auch immer.