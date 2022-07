So schön war Nadine Leopolds Hochzeit

Es war eine Traumhochzeit, die das Model und der Unternehmer in Ascot feierte.

Bund fürs Leben. Eine Woche nach ihrer Hochzeit mit Business Man Andrew Barclay lässt Victoria’s Secret Model Nadine Leopold jetzt endlich auch ihre Fans am Liebes-Glück teilhaben. Auf Instagram dokumentierte sie die Trauung, den Empfang danach und selbstverständlich die Party-Nacht, in der die 28-jährige Kärntnerin mit Model-Kolleginnen wie Lorena Rae, Frida Aasen, Gabby Westbrook und Devon Windsor feierte – in drei Traum-Outfits.

Roben-Show. „Vor einer Woche habe ich die Liebe meines Lebens geheiratet“, postete Leopold zu den Fotos der Hochzeit. Vor dem Altar trug Nadine eine Couture-Robe von Galia Lahav mit „Carmen-Ausschnitt“, hohem Beinschlitz und Raffungen an Dekolleté und Taille.

Beim Empfang nach der Zeremonie schlüpfte Leopold in eine weitere Robe von Lahav – diesmal ein Bustier-Kleid in strahlendem weiß. Zur Party erschien das Model in einen tief ausgeschnittenen Jumpsuit und machte darin die Nacht zum Tag.