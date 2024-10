SO sehen die Stars der "Addams Family" heute aus

Ein Auftritt bei der Comic Con in Las Vegas sorgte für Hysterie unter den Fans der "schrecklich netten Familie"

Carel Struycken, der Lurch spielte, Jimmy Workman (Pugsley), Christopher Lloyd (Onkel Fester), Anjelica Huston (Morticia) und Christina Ricci (Wednesday) trafen sich dieser Tage auf der Los Angeles Comic Con. Die "Addams Family" war ursprünglich ein Comic und bereits vor der Veröffentlichung des Films im Jahr 1991 eine erfolgreiche Fernsehserie. Die Fortsetzung, „Die Addams Family in verrückter Tradition“, erschien zwei Jahre später.

Christopher teilte die Bilder online und schrieb: „Die Familie, die gemeinsam verfolgt, bleibt zusammen.“ Dreißig Jahre nachdem sie die Matriarchin der Familie gespielt hat, sieht es so aus, als könnte Anjelica Huston mit Leichtigkeit wieder in die Rolle schlüpfen.

Carel Struycken, Jimmy Workman, Christopher Lloyd, Anjelica Huston und Christina Ricci © Getty

Der ehemalige Kinderstar Christina, 42, war gerade einmal 11 Jahre alt, als sie Sullen Wednesday spielte. Die Schauspielerin hat seitdem Rollen in Filmen wie „Now and Then“, „Sleepy Hollow“, „Penelope“ und im letzten Jahr in „Matrix Resurrection“ ergattert.

Der 74-jährige niederländische Schauspieler Carel ist 2,13 Meter groß und spielte die Rolle des sanften Riesen Lurch. Aufgrund seines unverwechselbaren Aussehens wurde er seitdem auf diese Rolle festgelegt.

Der heute 41-jährige Jimmy hatte einen ungewöhnlichen Weg zum Ruhm, als er seine Schwester begleitete, die für die Rolle des Wednesday vorsprach. Der damals Achtjährige wurde beim Spielen am Set von Regisseur Barry Sonnenfeld entdeckt, der ihn bat, für die Rolle vorzusprechen und ihn prompt als das hinterhältige älteste Kind der Familie besetzte.

Die "Addams Family" © Hersteller

Mit Rollen, die bis in die 70er Jahre zurückreichen, hat der 83-jährige Christopher Lloyd eine beneidenswerte Hollywood-Karriere hingelegt. Vor „Die Addams Family“ hatte Lloyd bereits bedeutende Preise gewonnen und war für seine Darstellung von Dr. Emmett Brown in den „Zurück in die Zukunft“-Filmen bekannt.