Solo-Comeback für Queen-Star Roger Taylor

Bei Queen gibt er seit über 50 Jahren den Takt vor. Jetzt legt Roger Taylor auch wieder solo los: am 1. Oktober kommt die CD "Outsider". Am 2. 10. startet die England-Tour.

„Ohne Corona und Lockdown hätte es dieses Album wohl nie gegeben!“ Queen-Schlagzeuger Roger Taylor (72) startet jetzt auch wieder solo durch. Acht Jahre nach Fun On Earth kommt am Freitag (1. 10.) die CD Outsider. Ein getragenes Bombast-Werk mit Hits wie We’re All Just Tring To Get By oder Isolation und auch viel Polit-Brisanz. „Bei Queen wollten wir die Politik außen vorhalten, da ging es ums Entertainment. Solo singe ich über alles was mich bewegt.“ Russlands Präsident Putin etwa, oder der weißrussische Präsident Alexander Lukashenko, wie im Song-Doppel Gangsters Are Running The World. „Das Album ist eine Gratwanderung zwischen Rock und Politik. Aber ich werde nicht als Pop-Prediger auf der Bühne enden, denn das würde mir Freddie nie verzeihen!“

Muse. So wie schon bei den fünf Solo-Alben davor hat Taylor auch für Outsider fast alle Instrumente – von der Gitarre bis zum Keyboard – selbst eingespielt. „Ich bin im Nichts-Tun nicht besonders gut, also habe ich mich während der Pandemie in mein Homestudio in Surrey zurückgezogen und wurde von der Muse geküsst. In meinem Alter muss man die Dinge so nehmen wie sie kommen,“ lacht Taylor über seinen Dritten Frühling.

Tour. Gefeiert wird Outsider mit der ersten Solo-Tour seit 22 Jahren. Von 2. Oktober (Newcastle) bis 22.10. (London) wird Taylor bei 14 England-Konzerten auch Queen-Klassiker wie Radio GAGA oder A Kind Of Magic anstimmen. „Die Fans erwarten das und ich bin stolz auf diese Songs!“ Ab 27. Mai 2022 rockt er seine Queen-Hits dann auch wieder mit Queen und Adam Lambert: Große Europa-Tour, leider ohne Österreich-Konzert.