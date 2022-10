Spears zeigt sich komplett nackt auf Instagram

Mit einer Serie an Nacktbildern will Britney Spears jetzt wieder die Aufmerksamkeit auf sich lenken

"Die Menschen im Hintergrund werden eine Story bekommen, die sie mit Generationen teilen können", schreibt ein Fan unter ein Foto, das Britney Spears splitterfasernackt an einem weißen Sandstrand zeigt. Wenn die Touristen im Hintergrund nur wüssten, wer das Nackedei in der Sonne ist.

Mit einer ganzen Bilderserie will Spears jetzt wieder die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ganz nach ihrem Motto "Oops, I did it again" zieht die Sängerin immer wieder blank und lässt die Follower tief blicken. Die Aufnahmen entstanden übrigens an einem öffentlichen Strand in Hawaii. Erst vor kurzem sagte Britneys Ex-Mann, Kevin Federline, dass ihre Teenager-Söhne sich für ihre Mama schämen würden. Jetzt zeigt Spears ihm, dass sie mit ihrem Körper macht, was sie will.