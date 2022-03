Star-Power bei den Oscars

Nach Mini-Awards strahlen die Oscars am Sonntag wieder in altem Glanz.

Schaulaufen. Es wird ein riesiges Spektakel, wenn am Sonntagabend die 94. Oscar-Verleihung über die Bühne geht. Nach einer abgespeckten Version im Vorjahr ist die Starpower dieses Jahr wieder enorm. Alleine die Liste der Trophäenpräsentatoren liest sich wie das Who’s who Hollywoods. Anthony Hopkins, Bill Murray, Uma Thurman, Lady Gaga, Mila Kunis, John Travolta sowie Jason Momoa sind dabei.

Highlights. Für musikalische Topshows werden die Superstars Beyoncé und Billie Eilish sorgen, während Schauspielstar wie Will Smith oder Jessica Chastain auf Oscars hoffen dürfen. Smith und Chastain führen bei den Wettanbietern klar vor ihren Konkurrenten. Kodi Smit-McPhee und Ariana DeBose liegen bei den Nebendarstellern ganz weit vorne. Als Favorit für den „Besten Film“ wird das insgesamt zwölf Mal nominierte Drama The Power of the Dog gehandelt.