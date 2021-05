Der Schauspieler und Synchronsprecher Samuel E. Wright ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Bekannt wurde er durch seine Stimme als Krabbe Sebastian in Disney-Verfilmung Arielle.

Samuel E. Wright ist tot. Seine Tochter bestätigte dies dem "Hollywood Reporter". Ihr Vater verstarb am Montag nach einer Prostatakrebs-Erkrankung. Die Stadt Montgomery in New York, USA, hatte zuvor dem verstorbenen Facebook-Bewohner Tribut gezollt, der in seinem Haus im Walden District verstarb: "Er liebte es, zu unterhalten, er liebte es, Menschen zum Lächeln und zum Lachen zu bringen und er liebte es, zu lieben."

Legendäre Stimme von Krabbe Sebastian

Samuel E. Wright gewann vor allem als Synchronsprecher im Disney-Filme Arielle an Bekanntheit. Er lieh der Krabbe Sebastian seine Stimme und bekam für das Lied "Under the Sea" (Deutsch: Unter dem Meer) den Oscar für den besten Filmsong. Für einen weiteren Oscar für den Filmsong "Kiss the Girl" nomienert.

Schauspielkarriere

Er spielte außerdem Rollen in Clint Eastwooods (90 Jahre) "Bird" (1988) als Jazzlegende Dizzy Gillespie. Er hatte auch Gastauftritte in Serien und Sitcoms, darunter "Bill Cosby Show", "All My Children", "Rented Airbrush" und "Johnny Zero". Der Hollywood-Star hinterlässt seine Frau Amanda und drei Kinder.