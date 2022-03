Sting bringt neue Version von ‚Russians‘

1985 sang Sting mit "Russians" gegen den Kalten Krieg. Jetzt stellt er seine Hymne neu auf Youtube. Als "Plädoyer für unsere gemeinsame Menschlichkeit" und gegen Putin.

„Für die mutigen Ukrainer, die gegen brutale Tyrannei kämpfen und für die vielen Russen, die gegen diese Gräueltaten protestieren, obwohl ihnen Verhaftung und Gefängnis drohen!“ Sting (70) gräbt jetzt seine lange nicht gespielten Song „Russians“ wieder aus. 1985 schrieb er die Hymne als Kritik zum Kalten Krieg, Jetzt liefert er auf Youtube eine neue Akustik-Version gegen Putin!

Plädoyer für unsere gemeinsame Menschlichkeit. „Angesichts der blutigen und jämmerlich fehlgeleiteten Entscheidung eines Mannes, in ein friedliches, unbedrohliches Nachbarland einzudringen, ist das Lied wieder einmal ein Plädoyer für unsere gemeinsame Menschlichkeit.“ Dazu gibt es einen Spendenaufruf für „Armed Forces of Ukraine“ und einen eindringlichen Appell: „Wir, alle von uns, lieben unsere Kinder. Stoppt den Krieg.“

Live. Am 15. Juli will Sting die Anti-Kriegshyme dann auch in Eisenstadt anstimmen. Bei seinem einzigen Österreich-Konzert im Schlosspark.