Stones zeigen Wien am Tourplan!

Am 14. März kommen die Tour-Daten der Rolling Stones. Ein Brandneues Instagram-Video macht schon Stimmung für Wien-Konzert.

ÖSTERREICH Leser wissen es längst: Im Sommer (wohl am 23. Juli) haben die Rolling Stones das Ernst-Happel-Stadion im Visier. Jetzt scheint endlich alles fix. Ein brandneues Instagram-Video der Stones als Teaser zur Tour zeigt unter dem Motto "Can’t you hear me knocking.. " eine Weltkugel mit den berühmten Stones-Zungen an den zu erwarteten Tournee-Stationen. Eine davon ist in Wien platziert.

Am 14. März wollen Mick Jagger und Co. nun ihre Tour zum 60. Band-Jubiläum präsentieren. Der Vorverkaufs-Start ist für den 18. März abgedacht. Der Pre-Sale soll bereits am 17. März starten.